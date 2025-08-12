Detienen a hombre en posesión de marihuana
CIUDAD FERNÁNDEZ.- Elementos de Seguridad Pública Municipal en coordinación con la Guardia Nacional y Sedena realizan un operativo de seguridad, por lo que aseguraron a un hombre en posesión de marihuana.
La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), llevaron a cabo un operativo especial de vigilancia y prevención en diferentes colonias de la periferia.
Sin embargo, participaron una unidad de la Guardia Nacional con 6 elementos, dos unidades de Sedena con 11 oficiales, así como una unidad de Seguridad Pública Municipal.
Así mismo, se aseguró a una persona con presunta marihuana, así como tres personas fueron presentadas ante el Juez Calificador y se aplicaron tres boletas de infracción y un vehículo asegurado y remitido al Departamento de Tránsito.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Repunta ocupación hotelera en Valles
Miguel Barragán
Se reportó un 65 por ciento este fin de semana: Alejandra Soria Treviño
Anuncian jornada de servicios gratuitos
Carmen Hernández
Se llevará a cabo este jueves en la comunidad de San Diego