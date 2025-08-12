Detienen a hombre en posesión de marihuana

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Elementos de Seguridad Pública Municipal en coordinación con la Guardia Nacional y Sedena realizan un operativo de seguridad, por lo que aseguraron a un hombre en posesión de marihuana.

La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), llevaron a cabo un operativo especial de vigilancia y prevención en diferentes colonias de la periferia.

Sin embargo, participaron una unidad de la Guardia Nacional con 6 elementos, dos unidades de Sedena con 11 oficiales, así como una unidad de Seguridad Pública Municipal.

Así mismo, se aseguró a una persona con presunta marihuana, así como tres personas fueron presentadas ante el Juez Calificador y se aplicaron tres boletas de infracción y un vehículo asegurado y remitido al Departamento de Tránsito.

