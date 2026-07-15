DIF y tiendas lanzan campaña de redondeo
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CIUDAD VALLES.- Durante tres meses las tiendas de conveniencia originarias de Monterrey redondearán a favor del DIF Municipal, de acuerdo con una información dada a conocer hoy.
Esta mañana, el DIF Municipal, con su presidenta, Ena Avendaño Uscanga firmó un convenio con las famosas tiendas de conveniencia para que en la compra, adviertan al consumidor sobre el redondeo que se usarán para entregar apoyos alimentarios a familias de Ciudad Valles. La recaudación se hará en 211 tiendas, durante tres meses y se informó que en anteriores ocasiones se han recaudado hasta 500 mil pesos en ese periodo.
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