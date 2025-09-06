Donan paisanos mochilas y útiles
Envían artículos escolares para niños de escasos recursos
Matehuala.- Paisanos que radican en diferentes estados de La Unión Americana pero que son originarios de Matehuala, no han olvidado sus raíces y enviaron útiles escolares y mochilas para apoyar a los niños de escasos recursos.
Los hermanos Rocha quienes tienen una empresa en Dallas, Texas, dicen ser originarios de Matehuala del Barrio del Olivar de las Animas, y recuerdan su infancia en este municipio, así mismo no olvidan que eran una familia de escasos recursos y enfrentaban problemas para ir a la escuela, pues les faltaban algunos útiles, pero como podían sus padres los sacaban adelante.
Con el tiempo viajaron al país vecino del norte con la finalidad de buscar mejores oportunidades laborales, y lograron formar su empresa, por lo que, para dar gracias a Dios por las bendiciones que les ha dado y para agradecer a la tierra que los vio nacer, se pusieron en contacto con personas de Matehuala, y llevaron a cabo la donación de mochilas y útiles escolares.
Manifestaron que quizás no sea mucho el apoyo, pero ellos lo hacen con mucho cariño sobre todo para ayudar en este regreso a clases a los niños de escasos recursos, ya que al faltar los útiles escolares es muy difícil que ellos logren sacar buenas calificaciones, y no todos los padres de familia tienen ingresos suficientes pues o compran los útiles o la comida de la semana.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Inauguran Centro de Atención Agraria
Jesús Vázquez
La oficina será de gran apoyo, atenderá conflictos ejidales y comunales