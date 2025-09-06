Donan paisanos mochilas y útiles

Matehuala.- Paisanos que radican en diferentes estados de La Unión Americana pero que son originarios de Matehuala, no han olvidado sus raíces y enviaron útiles escolares y mochilas para apoyar a los niños de escasos recursos.

Los hermanos Rocha quienes tienen una empresa en Dallas, Texas, dicen ser originarios de Matehuala del Barrio del Olivar de las Animas, y recuerdan su infancia en este municipio, así mismo no olvidan que eran una familia de escasos recursos y enfrentaban problemas para ir a la escuela, pues les faltaban algunos útiles, pero como podían sus padres los sacaban adelante.

Con el tiempo viajaron al país vecino del norte con la finalidad de buscar mejores oportunidades laborales, y lograron formar su empresa, por lo que, para dar gracias a Dios por las bendiciones que les ha dado y para agradecer a la tierra que los vio nacer, se pusieron en contacto con personas de Matehuala, y llevaron a cabo la donación de mochilas y útiles escolares.

Manifestaron que quizás no sea mucho el apoyo, pero ellos lo hacen con mucho cariño sobre todo para ayudar en este regreso a clases a los niños de escasos recursos, ya que al faltar los útiles escolares es muy difícil que ellos logren sacar buenas calificaciones, y no todos los padres de familia tienen ingresos suficientes pues o compran los útiles o la comida de la semana.

