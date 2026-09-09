Donarán un terreno para preparatoria

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CIUDAD FERNÁNDEZ.- Municipio donará un terreno para la construcción de la Preparatoria Salvador Izar Nohemí, y los paisanos también cooperarán.

El alcalde dio a conocer que se contactó con la directora de la preparatoria, quien le informó que las autoridades ejidales le dieron chance hasta el fin de año.

El presidente municipal hizo hincapié que el municipio les va donar un porcentaje de un predio que se tiene en la comunidad de La Reforma para la construcción de la escuela, que cuenta con 2 mil metros, pero se les va a otorgar el 30 por ciento.

Adelantó el edil que el Municipio no va construir las aulas, pero que los paisanos construirán de 2 a 3 salones, para que los alumnos tomen sus clases.

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