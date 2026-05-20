CIUDAD DE MÉXICO, mayo 20 (EL UNIVERSAL).- Los

, lejos de ser solo una comida económica y cotidiana, pueden convertirse en una preparación altamente nutritiva cuando se analizan sus ingredientes desde la ciencia de los alimentos, de acuerdo con especialistas de la

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En unsobre elde laexplicaron que la combinación de maíz,, chile, jitomate, verduras ypuede generar platillos con alto aporte de proteínas, fibra, vitaminas y compuestos bioactivos.Los especialistas señalaron que lano debe analizarse solo desde el sabor o la tradición, sino desde loslos alimentos y mejoran su. "La clave no está en pensar si un alimento es bueno o malo, sino en entender cómo se prepara y cómo se combina", expusieron.Eldestaca como una de las leguminosas más completas de la dieta mexicana, con hasta 28% de proteína vegetal, además de hierro, zinc, magnesio y antioxidantes. Su correcta preparación —cony cocción completa— mejora la digestibilidad y reduce molestias como los gases.La combinación de maíz yresulta clave: el maíz aporta energía y vitaminas del complejo B, mientras elcomplementa concomo la lisina, logrando unaen platillos como tacos, tlacoyos o enfrijoladas.Latambién juega un papel central, al aportar, fibra y niacina, además de mejorar la absorción de nutrientes gracias alde nixtamalización. En el caso del maíz azul, sus pigmentos naturales contienen antioxidantes., chiles y jitomate aportan compuestos funcionales: la, el—más disponible tras la cocción— y vitaminas que fortalecen eldel platillo, especialmente cuando se combinan con grasas saludables.Elsumacomo el ácido oleico, además deque favorecen la salud visual y cognitiva, y mejora la absorción de antioxidantes presentes en otros ingredientes.Ely losaportan fibra y compuestos que benefician la, mientras hierbas y verduras tradicionales enriquecen la diversidad nutricional de la dieta mexicana.Los expertos subrayaron que preparaciones comomuestran cómo la cocina tradicional integra técnicas como secado, tostado, molienda y fermentación para construir alimentos complejos y nutricionalmente densos.La, reconocida comode la Humanidad por la, refleja una tradición de más de 7 mil años donde la alimentación combina cultura, técnica y salud en un mismo sistema.En este contexto, un simplecon, salsa,puede entenderse como un ejemplo de cómo lay la tradición convergen en un mismo plato.