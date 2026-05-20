Preparan obra musical en prepa de Matehuala

MATEHUALA.- La directora de la Escuela Preparatoria de Matehuala, Amalia Guerrero, dio a conocer que para cerrar el semestre esta institución educativa tiene preparado un musical titulado "Al ritmo de...", el cual se llevará a cabo este jueves 22 de mayo en el Teatro Manuel José Othón de Matehuala.

Expresó que para concluir el ciclo escolar tienen preparada una obra de teatro estilo musical, que lleva por título "Al ritmo de...", una clásica historia de amor inspirada en la película Vaselina, aunque adaptada a la actualidad, donde interpretarán canciones clásicas de los años ochenta, noventa y dos mil.

Mencionó que esta obra es interpretada por estudiantes de la Escuela Preparatoria de Matehuala de diversos talleres, como teatro, música, entre otros, y señaló que esta es una manera en la que los jóvenes demuestran sus grandes dotes artísticos, pues son estudiantes con mucho talento y un gran futuro si continúan en el teatro y el canto.

Finalmente, exhortó a la población a acudir a disfrutar de "Al ritmo de...", adaptación libre de una historia de amor, producción musical, coreográfica y teatral con la que la Escuela Preparatoria de Matehuala cierra el ciclo escolar. La presentación será este 22 de mayo en el Teatro Manuel José Othón, en cualquiera de sus dos funciones: a las seis de la tarde y a las ocho de la noche.

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