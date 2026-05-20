FIFA presume a Guillermo Ochoa por su sexto Mundial

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 20 (EL UNIVERSAL).- A sus

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está a punto de inscribir su nombre con letras doradas en la historia de las Copas del Mundo, al encaminarse a disputar suen el torneo de ladurante la edición de 2026, organizada por México, Estados Unidos y Canadá.El logro del, quien para mantenerse en activo y en el radar deoptó por continuar su carrera en el, no ha pasado desapercibido. La propiaresaltó sua través de redes sociales, donde destacó el legado del ex guardameta del América en laEn el video compartido, se pueden apreciar algunas de las intervenciones más memorables de Ochoa, especialmente en, donde sobresale el penalti que le detuvo adurante el partido frente a Polonia."¡Sí! Otro capítulo más de esta historia...y la", fue el mensaje que acompañó la publicación, la cual rápidamente generó reacciones entre los aficionados, quienes recordaron su recorrido desde, torneo en el que fue convocado como tercer portero.Los cinco futbolistas más veteranos con posibilidades de jugar la2026La lista de jugadores veteranos con posibilidades de sumar minutos en lade 2026 es liderada por. El histórico exjugador del Real Madrid buscará, junto a la selección de, conquistar el título en lo que podría ser una de las últimas grandes citas de su carrera.- 41 años y 132 díasy 333 días-Luka Modri? -y 281 días-Edin Džeko -y 87 días-Vozinha -y 12 días