FIFA presume a Guillermo Ochoa por su sexto Mundial
A sus 40 años, Guillermo Ochoa se acerca a un récord histórico al disputar su sexta Copa del Mundo.
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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 20 (EL UNIVERSAL).- A sus40 años , Guillermo Ochoa
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está a punto de inscribir su nombre con letras doradas en la historia de las Copas del Mundo, al encaminarse a disputar su sexta participación en el torneo de la FIFA durante la edición de 2026, organizada por México, Estados Unidos y Canadá.
El logro del arquero mexicano, quien para mantenerse en activo y en el radar de Javier Aguirre optó por continuar su carrera en el futbol de Chipre, no ha pasado desapercibido. La propia FIFA resaltó su trayectoria a través de redes sociales, donde destacó el legado del ex guardameta del América en la máxima justa internacional.
En el video compartido, se pueden apreciar algunas de las intervenciones más memorables de Ochoa, especialmente en Qatar 2022, donde sobresale el penalti que le detuvo a Robert Lewandowski durante el partido frente a Polonia.
"¡Sí! Otro capítulo más de esta historia... Memo Ochoa y la Copa del Mundo", fue el mensaje que acompañó la publicación, la cual rápidamente generó reacciones entre los aficionados, quienes recordaron su recorrido desde Alemania 2006, torneo en el que fue convocado como tercer portero.
Los cinco futbolistas más veteranos con posibilidades de jugar la Copa del Mundo 2026
La lista de jugadores veteranos con posibilidades de sumar minutos en la Copa del Mundo de 2026 es liderada por Cristiano Ronaldo. El histórico exjugador del Real Madrid buscará, junto a la selección de Portugal, conquistar el título en lo que podría ser una de las últimas grandes citas de su carrera.
-Cristiano Ronaldo - 41 años y 132 días
-Guillermo Ochoa - 40 años y 333 días
-Luka Modri? - 40 años y 281 días
-Edin Džeko - 40 años y 87 días
-Vozinha - 40 años y 12 días
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