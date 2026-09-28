Dulce María obtiene medalla de oro en TKD

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RIOVERDE. -La joven taekwondoin Dulce María Alvarado obtuvo medalla de oro en el festival mexicano de taekwondo celebrado en la ciudad de Zacatecas, donde participaron deportistas de varios estados de la república.

Dulce María Alvarado Solís participó en la categoría juvenil de 63 kilos, donde enfrentó a rivales de los estados de Baja California, Guanajuato y Tlaxcala, logrando llegar a la recta final.

La joven con gran disciplina y categoría logró imponerse y obtener el primer lugar del Festival Mexicano de taekwondo.

Dulce María obtuvo 100 puntos ante los rivales que enfrentó, llevándose medalla de oro en G10, destacando por su gran categoría en el taekwondo y poniendo en alto el nombre del municipio y del estado.

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