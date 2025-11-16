El campo olvidado sin apoyos: productor

RIOVERDE.- No hay apoyo para el campo, está olvidado además de la inseguridad que prevalece, a la Presidenta de la República le preocupa más conservar el poder, dijo el productor José, representante del Altiplano.

Señaló que están pagando factura los mexicanos que hace 7 años confiaron en un gobierno que prometieron que solucionaría todo, acabarían con la corrupción y la inseguridad, pero está peor la situación, estamos pagando las consecuencias, enfatizó.

Hay molestia de productores porque en el Congreso de la Unión, la mayoría son de un solo partido más los paleros, que han modificado la Constitución como les ha dado la gana, afectando a todos los mexicanos.

La situación para el campo cada vez está peor, está abandonado, hace como que le ayudan. Estamos tan mal en cuestión del campo y la inseguridad.

Cuestionó cómo es posible que Michoacán produzca aguacate y limón, se los quitan los narcos, no estamos lejos de que llegue a suceder lo mismo a los cañeros, a todos los productores, quien nos va a defender ya ni “el Chapulin colorado”, porque ya no está, quién nos va a defender los diputados para que sirven.

Hizo hincapié que a la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo no le interesa el campo, hace que le interesa, pero están más preocupados por conservar el poder y no soltarlo, es lo que les preocupa.