El domingo iniciarían la zafra en Tambaca

Ya iniciaron pruebas de molienda

Por Redacción

Noviembre 27, 2025 03:00 a.m.
TAMASOPO.- Apuestan productores cañeros a que el domingo inicie la zafra en el Ingenio Alianza Popular de Tambaca.

El área de influencia de la factoría comenzó a registrar movimiento, porque la estimación apuntaba a que el domingo 30 de noviembre iniciarían la molienda oficial, sin embargo, el comienzo está en veremos porque la posibilidad de lluvia para esta media semana podría aplazar el arranque.

Por lo pronto, comenzaron a moverse los campos con los acarreos de inicio y la estimación es que se muelan de prueba 1 mil toneladas por día (lo normal es moler por encima de las seis mil toneladas).

Las quemas comenzaron el domingo 23 de noviembre y ahora sólo resta esperar el comienzo oficial que se puede postergar para inicios de diciembre.

Zafra es un término de origen árabe que significa “acarreo”, por eso no hay un acuerdo entre si el inicio es cuando se acarrea o se muele, de acuerdo los mismos productores.

