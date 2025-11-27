logo pulso
Los alcaldes deben aumentar salario a polis municipales

Por Carmen Hernández

Noviembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Los alcaldes deben aumentar salario a polis municipales

RIOVERDE.- Alcaldes deberán incrementar el sueldo a los policías, y esto va a ser por ley porque de lo contrario se pueden hacen acreedores a una sanción, advirtió el Gobernador del Estado.  

Esta obligación se emitió luego de que algunos presidentes municipales se oponen a incrementar el sueldo a los agentes, que en algunos casos tienen un mísero salario.  

Señaló que lo deben hacer por ley, se está trabajando con la iniciativa de ley lista, si no cumplen los alcaldes la ley, se harán acreedores a una sanción, que puede ser desde una amonestación para los presidentes hasta otro tipo de castigo más severo.  

Por el incumplimiento de este ordenamiento también puede haber un juicio político contra el alcalde omiso para ello. 

Por otro lado puntualizó que falta mucho para una alianza con el Morena.

