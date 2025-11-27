logo pulso
Envenenan perros en colonia Antorchista

Por Jesús Vázquez

Noviembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Envenenan perros en colonia Antorchista

Matehuala.- El miércoles por la mañana reportaron el envenenamiento de varios perros en la colonia Antorchista, por lo que se pidió apoyo a Protección Civil Municipal, quienes lograron rescatar a dos perros pero lamentablemente otros tres fallecieron, debido a lo que ingirieron.

Elementos de Protección Civil activaron de inmediato los protocolos de atención y salvaguarda tras recibir un reporte ciudadano específicamente en la calle Tampico y zonas colindantes, relacionado con la presencia de caninos muertos, presuntamente envenenados. 

Al arribar al lugar, el personal especializado confirmó el hallazgo de tres caninos sin vida y dos más con signos menores de probable envenenamiento, todos ellos con propietario identificado. 

Los dueños manifestaron su compromiso de asumir el cuidado y seguimiento de sus mascotas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Durante la atención, se contó con el apoyo y supervisión del médico veterinario adscrito a la Coordinación de Protección Civil, quien evaluó a los ejemplares afectados y brindó las recomendaciones adecuadas para garantizar su estabilidad y recuperación.

La Coordinación de Protección Civil proporcionó carbón activado y emitió indicaciones precisas para el cuidado posterior de los caninos. 

Asimismo, se reforzó el llamado a la ciudadanía para mantener vigilancia en la zona y reportar cualquier situación anómala que pudiera poner en riesgo la integridad de personas o animales.

