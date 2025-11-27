Muere empleado de SASAR enterrado en una zanja

RIOVERDE. - Muere enterrado un empleado del organismo de agua potable, cuando realizaban una obra de introducción de drenaje en la Avenida Verástegui, de manera sorpresiva la tierra se desgajo dejándolo sepultado.

El pasado martes, dos trabajadores del organismo de agua potable (SASAR) realizaban una obra de introducción de drenaje, por lo que perforaron una zanja para colocar los tubos.

Sin embargo, de manera repentina, la tierra se desgajó y prácticamente enterró a los trabajadores.

Solo un trabajador alcanzó a ponerse a salvo, desafortunadamente el otro empleado murió enterrado, teniendo una muerte instantánea.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja y una ambulancia del DIF. Personal de Servicios Periciales levantaron el cuerpo del infortunado y lo trasladaron al Servicio Médico Legista, donde se realizó la necropsia de ley, más tarde su familia acudió a reclamar el cuerpo para brindarle cristiana sepultura.