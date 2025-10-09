logo pulso
Elegirán a reina de feria de Villa Juárez

Por Carmen Hernández

Octubre 09, 2025 03:00 a.m.
A
VILLA JUÁREZ.- Invitan a las jovencitas oriundas del municipio a participar como candidatas a reina de las fiestas patronales las inscripciones se cierran el 29 de octubre, para elegir a la soberana que engalanará los eventos importantes de la feria del municipio.  

Las autoridades municipales ultiman detalles de lo que será la Feria, que se realizará en el mes de noviembre. 

Las autoridades convocan a las jovencitas de 16 a 24 años de edad para que se registren y busquen ser la soberana de este magno evento ferial. 

Los requisitos es ser soltera, tener actitud, disponibilidad y deseo de trabajar en equipo. 

El primer lugar recibirá 12 mil pesos, 8 mil pesos segundo lugar y 5 mil el tercer lugar. 

Se coronará a la Señorita simpatía, elegancia y fotogénica. 

Por lo que se les invita a las jovencitas para que se inscriban y que puedan engalanar los diversos eventos que se desarrollen en el evento ferial.

