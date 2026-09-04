Embadurnan su cuerpo de estiércol, lo golpean y lo hacen comer un chile habanero

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CIUDAD VALLES.- En una novatada, en la facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), un joven de Tamuín sufrió varios daños a su salud que lo mantienen internado en un hospital. La madre del estudiante denunciará a la escuela por lo shechos que pusieron en riesgo la vida de vástago.

Tadeo Rubio Ortiz de 18 años de edad entró a la prestigiada escuela de Veterinaria de la UAT en Ciudad Victoria el 31 de agosto y, para el miércoles 2 de septiembre por poco moría debido a diferentes maltratos causados por la novatada que le propiciaron los alumnos de su nueva escuela a él y a sus compañeros de primer semestre.

Cuando llegó al Hospital 1 del IMSS de Victoria, Tadeo tuvo que ser bañado por el personal médico, ya que se encontraba embadurnado de estiércol y otras sustancias y después fue ingresado a terapia intensiva, ya que había convulsionado después de ser obligado a caminar en cuclillas más de un kilómetro, ser apaleado y luego obligado a comer un chile habanero completo, escozor que le causó tremores que derivaron en el deterioro de su salud.

Elena Rubio, su madre, vía telefónica dijo que este jueves, Tadeo se encuentra en observación, debido a que sufrió roturas musculares que podrían dañarle sus riñones.

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La llamada de Elena

La maestra Elena, madre del afectado sabe de exigencia corporal porque es maestra de educación física de la Secundaria de Nuevo Tampaón y sabía que en los rituales iniciales de la escuela a dónde había entrado su hijo había pruebas brutales que pueden afectar la salud, por eso, cuando se enteró que su hijo sería sometido a la novatada de este inicio de ciclo, se comunicó a un grupo de WhatsApp de administrativos de la facultad para preguntar si, a pesar de la prohibición de novatadas, dada a conocer por el Gobierno, luego de varias tragedias registradas en otros Estados de la República, permitirían el maltrato a los de nuevo ingreso. Le respondieron que no.

No obstante, no sólo hubo novatada, sino que dos horas después de enviar sus mensajes, un compañero de su hijo le dijo que había convulsionado y que gente de la Facultad (que no los alumnos que novatearon), lo había llevado al Hospital General de Zona 1 de Ciudad Victoria, conocido como La Loma.

La mujer dijo que su hijo ya no volverá a entrar a esa escuela y que buscará mecanismos legales por omisión en contra de las autoridades de la facultad, dado que permitieron el ritual de novatada sin intervenir, a pesar del maltrato recibido por los de nuevo ingreso.