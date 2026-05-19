En servicio área de mastografía en IMSS

CIUDAD VALLES.- Da a conocer el IMSS una nueva área de mastografía que estará en el Hospital General de Zona de Valles.

La titular del IMSS en San Luis Potosí, Angélica Cristina Rodríguez Nester entregó un equipo completo para estudios de este tipo y que cuenta con equipamiento de última generación, luego de que durante un tiempo, este tipo de indagatorias médicas se mandaban hacer a la Unidad de Medicina Familiar 3, vecina del Hospital del Seguro Social.

La sala de mastografía digital atenderá por lo menos a 37 mil pacientes derechohabientes de la región e incluso de otras zonas de la entidad.