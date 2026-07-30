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Encubre alcalde a su yerno; bloquea a agentes de PDI

Alejandro Avendaño es subdirector de Seguridad Pública

Por Carmen Hernández

Julio 30, 2026 03:00 a.m.
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Encubre alcalde a su yerno; bloquea a agentes de PDI
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      Ciudad Fernández.- Presidente municipal impide que agentes de la Ministerial notifiquen un mandamiento a su yerno, quien es el subdirector de Seguridad Pública Municipal, presuntamente casi fueron corridos los agentes policiacos para que no cumplieran su trabajo.  

      Los hechos ocurrieron a la una de la tarde, cuando personal de la Policía de Métodos de Investigación (PDI) se presentaron en el Palacio Municipal, los agentes iban a dar cumplimiento de entregar un mandamiento al funcionario municipal, para que se presentara a declarar Alejandro Avendaño, subdirector de Seguridad Pública Municipal, sobre una carpeta de investigación en la cual él está inmiscuido.  

      Sin embargo, presuntamente el alcalde Rodolfo Loredo, intervino y no permitió que los oficiales cumplieran con su trabajo, casi fueron echados del Palacio Municipal.  

      Hasta el momento se desconoce sobre qué asunto es requerido el yerno del alcalde, pero llama la atención la actitud tomada por el alcalde.

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