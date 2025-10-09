Enjambre de abejas ataca a una familia

Matehuala.- Nuevo ataque de abejas puso en peligro a familia en un domicilio de la calle Fresnos, al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos quienes resguardaron a la familia y a su mascota para evitar que los picaran, luego se comunicaron con un apicultor para que atrapara los insectos.

Los hechos se presentaron en la calle Fresnos en la colonia Olivar de las Animas una llamada de emergencia solicitaron el apoyo de Bomberos porque había un peligroso enjambre de abejas atacando a una familia en un domicilio particular, al lugar acudieron elementos de esta corporación, resguardaron a la familia para evitar que los atacaran las abejas, pero pidieron apoyo a un apicultor para que las atraparan pues esta especie está protegida, por lo que ellos no las eliminan.

Después de que el apicultor se llevó a todas las abejas, hicieron una supervisión por la casa para ver que todo estaba bien y ya permitieron la entrada de la familia y la mascota a su hogar.

Por otra parte, también les llamaron para reportar que había un gato atrapado en un domicilio con una gran altura, estaba en un techo de lámina y no podía bajarse.

Debido a que los vecinos no tenían escaleras para subirse a rescatar el minino, que se encontraba maullando, llegaron los bomberos y con apoyo de su escalera especial se subieron al techo y bajaron al minino y fue entregado a su familia.