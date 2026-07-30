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Entrega el DIF aparatos ortopédicos a adultos mayores

Por Redacción

Julio 30, 2026 03:00 a.m.
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Entrega el DIF aparatos ortopédicos a adultos mayores
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      CIUDAD VALLES.- Organizó el DIF Municipal un evento para la entrega de 19 aparatos ortopédicos para adultos mayores, luego de reunir el mismo número de peticiones de apoyo en la institución de asistencia social.

      Esta mañana, la presidenta del DIF, Ena Avendaño Uscanga, la directora de la misma instancia, Bettina López Fernández, entre otras funcionarias, entregaron aparatos de ortopedia como sillas de ruedas, bastones y andadores a personas o familiares de éstas que los solicitaron en fechas recientes y que los requieren para poder mejorar su movilidad y calidad de vida.

      Fueron 19 aparatos a igual número de beneficiarios de varias colonias de Valles y en el acto protocolario, dieron a conocer que pronto habrá otra entrega de la misma naturaleza. 

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