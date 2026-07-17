Escuela primaria, a punto de colapsarse

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COXCATLÁN.- Una escuela primaria podría colapsar al vacío, puesto que el terreno donde está construida se encuentra en pleno derrumbe, junto con un cerro.

Hace décadas, la primaria 18 de Marzo se construyó sobre la parte plana de un cerro, pero el reblandecimiento del material de esa elevación ha hecho que se desprenda la tierra y que exista el riesgo de que caiga tanto el cerro como la institución que ya está clausurada, dada la posibilidad latente de un colapso.

El alcalde, Omar Alberto Soni Bulos ya se contactó con el Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa (IEIFE) para plantear el problema, porque la única solución sería reconstruir la 18 de Marzo en otro lado, pues el actual plantel educativo ya resultaría inservible, por el riesgo que representa, si es no se cae antes.

Los padres de familia esperan tener alguna respuesta pronto, dada la emergencia que se vive en esta escuela, pues sus hijos quedarían sin escuela donde ir a educarse.

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