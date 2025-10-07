Espera Ayuntamiento denuncias de afectados de la Zona Tének

CIUDAD VALLES.- Sobre los hechos criminales que se han denunciado en la zona tének, el secretario del Ayuntamiento dijo que espera a que se presenten querellas por lo presuntamente ocurrido para poder actuar.

Luego de que habitantes de la zona tének han denunciado el asedio de ladrones -en algunas ocasiones armados-, asolando buena parte de la cordillera, esta mañana, el secretario Luis Ángel Contreras Malibrán refirió que espera poder conocer las denuncias correspondientes a estos hechos que se han estado exponiendo en redes sociales.

Habló sobre una presunta coordinación de las autoridades para la vigilancia de la ciudad y de los lugares como los ejidos afectados, pero insistió en que quiere conocer los detalles legales que se han plasmado en denuncias, para poder ejercer una presión a las autoridades de procuración de justicia.