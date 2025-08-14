Esperanza Cervantes, sin derechos sindicales

CIUDAD VALLES.- Esperanza Cervantes Roque no cuenta con derechos sindicales, precisamente porque solicitó una licencia en la Asamblea del Sindicato para ser funcionaria y por eso no hubo intervención sindicalista en su remoción de la oficina de Relaciones Exteriores a la delegación de El Pujal, de acuerdo con Sergio Pérez Garza, líder del gremio laboral.

Explicó que, desde que ella comenzó a ser funcionaria, en el trienio pasado, pidió una licencia, ya que no puede se puede ser funcionario y sindicalizado y que, por lo pronto, está a merced de las decisiones de Gobierno.

Refirió que en una próxima Asamblea -máxima autoridad sindical-, ella puede solicitar su finalización de licencia y los integrantes de esa misma junta de trabajadoras podría votar.