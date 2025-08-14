Entregó el Gobernador apoyos escolares en su gira por la Huasteca

CIUDAD VALLES.- El Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona entregó una obra de infraestructura de la escuela Club 20-30 y 30 mil paquetes escolares, además de calles aledañas.

Este miércoles, antes de mediodía, el mandatario estatal estuvo en la colonia San Rafael para inaugurar las aulas y módulos de la primaria 20-30 que fueron exigidos hace años por los padres de familia.

Además, inauguró la calle Pánuco y dio el arranque a las obras de otro grupo de calles de ese sector, como parte de las obras que se concretarán con los 100 millones de pesos de inversión para avenidas que prometió hace unas semanas.

En el terreno educativo, Gallardo Cardona entregó simbólicamente a alumnos de tres planteles escolares mochilas y zapatos, de los cuales, entregará en Valles 20 mil y 10 mil, respectivamente.

