Este domingo, el Festival del Elote
También habrá una exhibición de vochos
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Villa Juárez.- Todo listo para el quinto Festival del Elote y exhibición de vochos que se realizará este próximo domingo, donde se esperan muchos participantes.
Estarán participando personas de los municipios de Mexquitic de Carmona, Santa María del Río, Ciudad del Maíz y Aquismón.
El domingo se llevará a cabo el tradicional Festival, donde además se realizará el concurso del más tragón, se premiará a quien coma más elotes en un tiempo límite.
A las 10 de la mañana se llevará a cabo la exhibición de vochos, posteriormente el inicio de venta de expositores.
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A las 2 de la tarde el Trío Esencia Cerritense, la inauguración del Festival del elote será a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde el arranque del torneo de futbolito.
A las 6 de la tarde el concurso del Más Tragón, participación de zanqueros.
Es por ello que se invita a la población para que participe o acuda a gozar de los diversos eventos que se realizarán.
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