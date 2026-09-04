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Este sábado cerrarán el túnel Ogarrio

Por Jesús Vázquez

Septiembre 04, 2026 03:00 a.m.
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Este sábado cerrarán el túnel Ogarrio
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      Catorce.- Este sábado el túnel Ogarrio permanecerá cerrado de tres de la mañana a siete de la tarde, debido a varias actividades que habrá como el inicio de las peregrinaciones de las fiestas patronales a San Francisco de Asís y el Wirikuta Bike 2026 

      Autoridades municipales dieron a conocer información importante para las personas que tienen previsto visitar el Pueblo Mágico durante este fin de semana, debido a que el sábado el acceso por el histórico Túnel Ogarrio tendrá una modificación en la manera de realizar el cruce.

      Se informó que el Túnel Ogarrio no permanecerá cerrado, sin embargo, durante ese día el acceso a través del túnel será exclusivamente en carretones, en un horario de 3:00 de la mañana a 7:00 de la tarde.

      Ante esta situación, camiones, vehículos particulares y vans podrán llegar únicamente hasta las comunidades de Potrero o La Luz, donde habrá espacios para que puedan estacionar sus unidades, que quedarán ahí.

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      Desde estos puntos se contará con servicio de transporte en camionetas hacia Dolores Trompeta, lugar donde los visitantes podrán abordar los tradicionales carretones para realizar el cruce por el Túnel Ogarrio y posteriormente continuar su recorrido hasta el Pueblo Mágico. 

      Las autoridades aclararon que el acceso al municipio continúa disponible y que únicamente cambiará la forma de cruzar el túnel durante este sábado, por lo que recomendaron a los visitantes tomar sus previsiones y considerar los tiempos de traslado.

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