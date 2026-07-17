Este sábado, marcha del orgullo gay
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Matehuala.- La comunidad LGBTIQ+ de Matehuala dio a conocer que se llevará a cabo la quinta marcha por sus derechos, la cual será este sábado a las seis de la tarde, iniciando del DIF Municipal para concluir en el Parque Vicente Guerrero.
El comité de la marcha del orgullo gay invitó a la población de Matehuala y del Altiplano a acompañarlos en esta importante actividad.
Comentaron que la idea de llevar a cabo esta marcha es visibilizar a la comunidad y demostrar que ellos también tienen derechos y merecen ser reconocidos, además, señalaron que la movilización también representa una forma de manifestarse ante las agresiones y actos de discriminación que algunos integrantes de la comunidad han enfrentado, así como buscar el reconocimiento y respeto hacia las personas de la diversidad sexual.
Indicaron que, aún existen comentarios y actitudes negativas hacia la comunidad; sin embargo, aseguraron que esto no los detiene, ya que consideran importante mantener la resistencia y hacerse visibles a través de este tipo de actividades.
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Expresaron que el comité se formó ante la necesidad de ser visibles y al observar que otros municipios más pequeños que Matehuala ya contaban con marchas y comités organizados, mientras que la ciudad se había quedado rezagada en este aspecto.
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