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Evacuan personal de mina en Charcas

Luego de fuerte estruendo en el nivel 26 de la mina

Por Redacción

Agosto 21, 2026 03:00 a.m.
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Evacuan personal de mina en Charcas
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      Charcas.- Este jueves fueron evacuados los empleados de la mina de Grupo México, Unidad Charcas, luego de que se registrara un fuerte estruendo en el nivel 26, hasta el momento no se ha informado si hubo personas lesionadas.

      Al escucharse el fuerte estruendo, personal de la empresa procedió a realizar la evacuación preventiva de los trabajadores, como medida de seguridad para salvaguardar su integridad y permitir que se llevaran a cabo las revisiones correspondientes en las instalaciones.

      La movilización generó preocupación entre los trabajadores, mientras se realizaban las acciones necesarias para determinar qué había provocado el accidente y descartar cualquier posible afectación en la zona.  Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente el origen del estruendo ni si hubo alguna persona lesionada.

      Se espera que una vez concluidas las revisiones, la empresa pueda proporcionar información sobre lo ocurrido y determinar si existen daños en las instalaciones o alguna condición que represente riesgo para el personal.  Las autoridades y personal correspondiente permanecen atentos a la situación, mientras continúan las labores de inspección y seguridad dentro de la unidad minera.

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