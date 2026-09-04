Evade Yolanda Cepeda hablar de aspiraciones

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- Evade Yolanda Cepeda Echeverría, actual secretaria de Turismo la pregunta sobre posibles intenciones en ser candidata a la Presidencia Municipal de Valles, todo queda suspenso.

Ante la pregunta directa sobre la posibilidad de que busque la nominación a la alcaldía de Valles, como se ha expuesto en varias propuestas y análisis, ella dijo que estará trabajando con su líder que es el Gobernador del Estado y nada más.

"Quiero estar siempre con él. Dónde él vaya, yo voy a estar -y abundó-. Tengo ganas de que a San Luis le vaya bien y que al turismo le siga yendo bien".