Evade Yolanda Cepeda hablar de aspiraciones
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CIUDAD VALLES.- Evade Yolanda Cepeda Echeverría, actual secretaria de Turismo la pregunta sobre posibles intenciones en ser candidata a la Presidencia Municipal de Valles, todo queda suspenso.
Ante la pregunta directa sobre la posibilidad de que busque la nominación a la alcaldía de Valles, como se ha expuesto en varias propuestas y análisis, ella dijo que estará trabajando con su líder que es el Gobernador del Estado y nada más.
"Quiero estar siempre con él. Dónde él vaya, yo voy a estar -y abundó-. Tengo ganas de que a San Luis le vaya bien y que al turismo le siga yendo bien".
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