Eventos de Ferema serían gratuitos

Por Jesús Vázquez

Octubre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Matehuala.- El Gobernador en reciente visita al municipio dio a conocer que este año se está viendo que el patronato de la FENAPO trabaje en FEREMA 2026 para que los matehualenses tengan una feria gratis y con buenos artistas.

Mencionó que ya está trabajando en coordinación del Patronato de FENAPO para que vean con las autoridades de Matehuala la posibilidad de organizar la Feria Regional de Matehuala para que sea totalmente gratis para los matehualenses, y con buenos artistas como se tuvo en la Feria de Cedral, y la Feria de Vanegas.

La Feria Regional de Matehuala cada año se lleva a cabo del 26 de diciembre al 8 de enero, y se realiza en las instalaciones de Ferema y en los últimos años se ha elevado mucho el precio de la entrada al evento ferial, la cuota de entrada es de 50 pesos por persona, lo que ha provocado que muchos matehualenses ya no vayan a pasearse a la feria y a ver los artistas, ya que tienen que pagar mucho por entrar a ver un artista con sus familias, aparte pagar comida y en el caso de tener un niño o más, también tienen que pagar juegos.

Las familias numerosas son quienes más difícil se las ven y mejor optan por no ir la feria, esto también ha afectado el comercio que se instala en la Feria que han tenido bajas ventas, por lo que esperan que esto se haga realidad en el próximo evento ferial. 

