Exhorta la Canaco a denunciar extorsiones

Matehuala.- Llama Canaco a denunciar abusos o fraudes durante El Buen Fin, a nivel nacional están activos los números 089 y 911 para evitar este tipo de delitos. El dirigente empresarial Rafael Fernández Santos informó a la ciudadanía y comerciantes que deben evitare ser víctimas de este tipo de delitos.

Comentó que, con El Buen Fin, los fraudes y extorsiones se incrementan, por ello, durante meses anteriores el Consejo de la Canaco se reunió con el director de Seguridad Pública Municipal, Jorge Peña, para externarle las principales inquietudes en seguridad de los comerciantes.

Declaró que las peticiones al director de la corporación policiaca fue evitar extorsiones, más elementos policiacos y rondines en las avenidas de la zona centro donde hay más comercios, pues “detrás de cada negocio, hay una familia”, expresó.

Mencionó que, ante el panorama de inseguridad en el país, la Concanaco Servytur propuso proteger a personas empresarias y consumidoras con tolerancia cero a cualquier forma de corrupción o fraude en trámites y gestiones.

Denunciar de inmediato toda amenaza, abuso o intento de extorsión o fraude al 089 (denuncia anónima) o 911 (para emergencias).

Exhortó a denunciar y hay la disposición a colaborar con quien corresponda para proteger a personas dueñas de negocios y empresas familiares, así como a personas consumidoras.