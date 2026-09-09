Exigen justicia para tres detenidos

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RIOVERDE.- Un grupo de personas se manifestó este martes, en las afueras del Centro Integral de Justicia Penal ubicado en Rioverde, solicitando justicia en favor de tres personas que fueron detenidas el pasado sábado durante el operativo de búsqueda implementado para localizar a un joven quien fue reportado como desaparecido y que fue privado de su libertad.

Los manifestantes exhibieron pancartas señalando que los detenidos Manuel, Aurora y Karina, son inocentes de los cargos que se les imputan. De acuerdo a información obtenida, si bien la detención se efectuó durante el operativo de búsqueda del joven citado.

Por lo que familiares protestaron por la detención de estas tres personas en el Centro Integral de Justicia Penal, quienes a través de las redes sociales convocaron a la manifestación pacífica en el municipio de Rioverde en el Centro de Integral de Justicia. Los manifestantes portaban pancartas donde se leía: "Hay injusticias que no sólo lastiman a una persona, destrozan familias", "Mamá te esperamos".

A través de las redes sociales manifestaron que no son culpables de los hechos que se les señalan y por ende exigen que sea investigado de manera transparente e imparcial, respetando sus derechos y el debido respeto. Cabe destacar que hoy se llevó a cabo la audiencia.

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