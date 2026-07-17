Familia Esper administraría Hotel La Misión
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CIUDAD VALLES.- La familia Esper volverá a administrar el inmueble que, durante años fue la cadena Hoteles Misión.
Después de 32 años de haber sido parte de la cadena de Hoteles Misión, bajo contrato de arrendamiento, la familia, dueña del inmueble desde 1978, volvería a ser la administradora para volver a hospedar turistas.
La propiedad fue levantada en 1938, con el nombre de Casa Grande, dentro del auge de los hoteles carreteros que fueron levantados cuando se construyó la carretera México-Laredo o Panorámica, en 1937.
Cuando fue adquirida por la familia Esper, pasó a ser Posada Don Antonio y luego se arrendó a Misión, durante más de tres décadas.
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Pero ahora está cerrada y la familia Esper plantea su reapertura bajo su administración.
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