Familias de la Tetuán, sin red de drenaje

CIUDAD VALLES.- Aunque han vivido durante décadas en la colonia Tetuán, nunca han tenido drenaje, de acuerdo con una gestión realizada por vecinos de ese lugar.

Hoy, entre nueve y diez de la mañana, vecinos de este sector se encontraron en la sala de juntas de la Dapas con el director de la paramunicipal, Óscar Osmín Meraz Echeverría y el alcalde David Medina Salazar, luego de que estos mismos ciudadanos acudieron al Viernes Ciudadano para exponer lo que apenas se puede creer: algunos están conectados a la red de agua potable, pero ninguno de los de la Tetuán tiene drenaje, hasta la fecha.

La Tetuán es una colonia que se encuentra hundida en la ribera del arroyo de los puercos y que se encuentra en la margen oriente del Río Valles, a metros del Parque Colosio y de la Presidencia Municipal.

Esta reunión fue apenas el tratamiento inicial de la complejidad y costo de una obra de esta naturaleza y se comenzará a tener avances dentro de poco, de acuerdo con las autoridades.

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