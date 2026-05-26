Fanáticos de Cruz Azul llenan la Glorieta Hidalgo

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CIUDAD VALLES.- Aficionados del Cruz Azul atestaron la Glorieta Hidalgo, luego del triunfo del equipo celeste ante los Pumas en la final de la Liga MX.

A partir de las 9:30 de la noche, 15 minutos después de que terminó el partido de la final entre Cruz Azul y Pumas, con el triunfo azul 2 goles a 1, los aficionados de la Máquina Celeste fueron a ocupar la vialidad y la rotonda del Cura Hidalgo, para festejar entre gritos, bebidas embriagantes, banderines, casacas oficiales y fiesta el décimo campeonato de su equipo.

La celebración terminó un par de horas después y, aunque hubo caos vial en diferentes momentos de la celebración, no hubo incidentes qué lamentar.