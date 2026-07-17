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Feligreses festejan a la Virgen del Carmen

Por Jesús Vázquez

Julio 17, 2026 03:00 a.m.
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Feligreses festejan a la Virgen del Carmen
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      Matehuala.- Como cada año feligreses le cantaron las Mañanitas a la Virgen del Carmen en su fiesta patronal, que fue organizada por la Archicofradía del Carmen en la Catedral, donde les llevaron el tamborazo para interpretarle varias melodías más.

      Desde temprana hora empezaron con cuetes a anunciar los festejos de la Virgen del Carmen, también llevaron a cabo un rosario de aurora especial para pedir por la paz en Matehuala, México y el Mundo, al término del rosario los integrantes de la Archicofradía del Carmen le cantaron las mañanitas a su santa patrona,

       Al medio día llegó el tamborazo, quienes como cada año acudieron a la Catedral y empezaron a entonarle las mañanitas a la Virgen, así mismo le interpretaron otras melodías, como Amor eterno, Paloma blanca, y muchas otras más para celebrar esta fecha, el tamborazo también le agradeció a la Virgen del Carmen por el trabajo que les da y más en estos tiempos de crisis económica donde ha disminuido mucho el trabajo de los músicos.

       En el templo se encontraban varios miembros de la Archicofradía y personas que llegaban a colocar flores a la Virgen y aprovechaban para agradecerle todos los milagros que les ha concedido, durante todo el día estuvieron llegando peregrinaciones y personas darle muestras de cariño a la imagen de la Virgen.

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