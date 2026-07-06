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Festejos futboleros, sin carros en Glorieta

Por Redacción

Julio 06, 2026 03:00 a.m.
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Festejos futboleros, sin carros en Glorieta
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      CIUDAD VALLES.- El Ayuntamiento mandó cerrar calles alrededor de la Glorieta Hidalgo para que no haya tránsito vehicular por posibles festejos.

      Los cierres de bulevares serán desde el distribuidor vial hasta la Glorieta y desde Niños Héroes hasta la misma rotonda, previniendo cualquier riesgo.

      Las calles cerradas son Monterrey, Flores Magón, Valles, Progreso, Mirador, Ponciano Arriaga, Bocanegra, Manuel José Othón y Juan Sarabia.

      La intención de la autoridad de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, así como Protección Civil es que la posible celebración sea a pie, sin que los festejantes se crucen con automóviles, dadas las acciones que han ocurrido en anteriores concentraciones en ese mismo punto, de acuerdo con el Ayuntamiento.

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