Festejos futboleros, sin carros en Glorieta

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CIUDAD VALLES.- El Ayuntamiento mandó cerrar calles alrededor de la Glorieta Hidalgo para que no haya tránsito vehicular por posibles festejos.

Los cierres de bulevares serán desde el distribuidor vial hasta la Glorieta y desde Niños Héroes hasta la misma rotonda, previniendo cualquier riesgo.

Las calles cerradas son Monterrey, Flores Magón, Valles, Progreso, Mirador, Ponciano Arriaga, Bocanegra, Manuel José Othón y Juan Sarabia.

La intención de la autoridad de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, así como Protección Civil es que la posible celebración sea a pie, sin que los festejantes se crucen con automóviles, dadas las acciones que han ocurrido en anteriores concentraciones en ese mismo punto, de acuerdo con el Ayuntamiento.

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