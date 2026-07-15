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FGE recibe denuncia por agresión a tres sacerdotes

Por Jesús Vázquez

Julio 15, 2026 03:00 a.m.
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FGE recibe denuncia por agresión a tres sacerdotes
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      MATEHUALA.- Los sacerdotes Ciro de la Rosa Ruiz, Israel Salinas Torres y Carlos Eduardo Rodríguez acudieron a la Fiscalía General del Estado, ubicada en Betania, para presentar una denuncia contra los policías de Villa de la Paz, luego de que presuntamente fueran agredidos por los elementos y golpearan al presbítero Israel.

      Los presbíteros acudieron a la Delegación de Matehuala de la Fiscalía General del Estado para presentar las denuncias por la agresión que sufrieron por parte de elementos de la Policía Municipal de Villa de la Paz y para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes.

      El padre Ciro de la Rosa Ruiz dio a conocer que, después de la agresión que sufrieron en la comunidad de La Boca, el administrador apostólico de la Diócesis de Matehuala, Monseñor Jorge Alberto Cavazos Arizpe, les recomendó presentar la denuncia correspondiente por las agresiones sufridas y de esta manera se realicen las investigaciones 

      del caso.

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      Asimismo, agradecieron todas las muestras de cariño y apoyo que han recibido de los fieles católicos que los han estado respaldando y pidieron a la gente permitir que las autoridades hagan justicia, evitando tomar la justicia por su propia mano.

      Finalmente, solicitaron a la población que haga oraciones por ellos y por toda la gente de la Diócesis de Matehuala, para pedir por la paz y evitar que este tipo de acciones sigan ocurriendo.

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