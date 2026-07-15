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Formación de CMA será convocada a nivel estatal

Por Miguel Barragán

Julio 15, 2026 03:00 a.m.
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Formación de CMA será convocada a nivel estatal
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      CIUDAD VALLES.- El contralor municipal, Francisco Rafael Rodríguez Aguilar informó que ahora el Comité Estatal Anticorrupción será el que convoque para la confirmación de Comités Municipales. 

      El funcionario dijo que el jueves estará el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y entre otras cosas, se informará sobre el cambio de la ley, en la que las convocatorias municipales se harán desde la capital del estado, para la ciudadanía abierta. 

      Este Comité Municipal es uno de los encargados de vigilar y de dar certeza sobre el manejo de los recursos a los ciudadanos y su espíritu es abierto a la ciudadanía.

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