Realiza Cruz Roja Feria de la Salud

Matehuala.- La Cruz Roja llevó a cabo la Feria de la Salud en el Parque Álvaro Obregón donde tuvieron varias dinámicas para chicos y grandes, así como un simulacro de un rescate vehicular, hubo una excelente respuesta por parte de las personas que acudieron a estas actividades que desarrollaron.

Se contó con apoyo de Jurisdicción Sanitaria número II que también colocó un módulo para el cuidado de la salud, en uno de los módulos se les habló de cómo prevenir accidentes vehiculares, ya que es uno de los problemas que más se están presentando, tanto en carros como en motocicletas, muchos de éstos terminan en tragedia con pérdidas humanas, y esto se puede prevenir si se obedecen las señales de tránsito, o en el caso de los motociclistas, traer bien puesto el casco.

El equipo de rescate urbano llevó a cabo un simulacro de rescate vehicular, donde simulaban que una persona quedaba prensada en un vehículo, el cual fue colocado en medio del Parque Álvaro Obregón, los paramédicos rescataban a la persona, hubo tres demostraciones de diferentes tipos de rescate, además de como utilizan las herramientas para cortar el carro y sacar a las personas.

Se contó con un hospital de ositos de peluche, en el cual enseñaban a los niños cómo curar algunas lesiones, cómo vendar en ese caso utilizando ositos de peluche.

También se instaló un módulo en el cual ofrecían pláticas de primeros auxilios a las personas, juegos de ajedrez, entre diferentes juegos y dinámicas para los niños.