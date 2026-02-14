Fuego daña la fauna y flora en cientos de hectáreas de terreno

RIOVERDE.- Fueron 120 hectáreas de terreno las que se siniestraron en el incendio que se generó en la localidad del Sabinito, afectando el medio ambiente.

El director de Protección Civil Municipal José de Jesús Hernández Juárez, dio a conocer que en el Ejido Benito Juarez - Sabinito se registró un incendio el pasado 8 de febrero, de grandes magnitudes y que corporaciones de auxilio tardaron para poder sofocarlo, finalmente fue apagado.

Tras largas jornadas de combate del fuego, en el que participaron brigadistas de Red Fox, 1 oficial de Conafor, 5 voluntarios del Ejido Sabinito, trabajaron de manera coordinada para combatir las enormes llamaradas que se generaron y que por la maleza seca no lograban contener, este jueves por la tarde.

Finalmente hizo un llamado a la población en general para que se abstenga de utilizar el fuego para limpiar terrenos, ya que se puede generar un incendio de grandes proporciones que puede afectar hasta viviendas.

