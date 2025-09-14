Garantiza comandante seguridad en la Huasteca
CIUDAD VALLES.- Presume el comandante de la Guardia Civil Estatal (GCE), José Joaquín Martínez Aguilar tener a disposición 500 elementos solamente para atender la Huasteca Potosina.
El jefe de región mencionó que tiene casi una veintena de vehículos y 10 motocicletas para los operativos en los que participa la corporación estatal en regiones de la huasteca.
Comentó que están trabajando en estos días en los operativos del Grito de Independencia y de las fiestas que se acercan del otoño.
Con esta cauda de elementos, en promedio habría 25 policías estatales por municipio.
