Garantiza comandante seguridad en la Huasteca

Por Redacción

Septiembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
CIUDAD VALLES.- Presume el comandante de la Guardia Civil Estatal (GCE), José Joaquín Martínez Aguilar tener a disposición 500 elementos solamente para atender la Huasteca Potosina. 

El jefe de región mencionó que tiene casi una veintena de vehículos y 10 motocicletas para los operativos en los que participa la corporación estatal en regiones de la huasteca. 

Comentó que están trabajando en estos días en los operativos del Grito de Independencia y de las fiestas que se acercan del otoño.

Con esta cauda de elementos, en promedio habría 25 policías estatales por municipio.

