Gran éxito, el Tuna Bike 2026

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MATEHUALA.- Se llevó a cabo el maratón ciclista Tuna Bike 2026 en su segunda edición, el cual tuvo una buena respuesta por parte de los corredores en las categorías de 30 y 50 kilómetros, así como de las niñas y niños que formaron parte de las carreras infantiles.

El evento reunió a decenas de ciclistas de la región y de otros municipios, quienes participaron en esta competencia que se ha convertido en una de las actividades deportivas más importantes de la ciudad, pues durante el recorrido los participantes pudieron apreciar los paisajes que existen en la región.

Durante la competencia se contó con el apoyo de los elementos de Protección Civil y de la

Policía Municipal, quienes estuvieron atentos ante cualquier eventualidad o accidente. Afortunadamente, el evento concluyó con saldo blanco.

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La carrera de ciclismo de montaña recorrió distintos paisajes de Matehuala, ya que una de las rutas fue de 30 kilómetros y otra de 50 kilómetros. Debido a que el ciclismo de montaña es un deporte que ha ganado popularidad en los últimos años, la competencia tuvo una excelente respuesta, contando con la participación tanto de ciclistas profesionales como

de principiantes.