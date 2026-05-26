Grupo Huellitas de Luz pide apoyo
Requieren de croquetas y un rastrillo de hierro
Ciudad Fernández.- La Asociación Huellitas de Luz pide apoyo a la ciudadanía, para la compra de un rastrillo de hierro y croquetas para varias mascotas que tienen en el albergue de animales.
La Asociación se ha caracterizado por rescatar a mascotas en situación de calle o que han sido atropellados y abandonados por parte de sus propietarios.
Sin embargo, debido a la gran cantidad de peludos que tienen, requieren del apoyo de la ciudadanía, es por ello que constantemente requieren de croquetas y otros utensilios para brindar una buena atención a las mascotas.
También necesitan de un rastrillo de hierro de alta calidad, que les será de gran apoyo a la Asociación que se encarga de cuidar y proteger a las mascotas que han sido abandonadas.
