Habrá campaña de descacharrización

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LAGUNILLAS.- El próximo 22 de julio se llevará a cabo una campaña de descacharrización,

el objetivo es que todas las zonas del municipio estén libres de criaderos del mosquito transmisor del dengue, además de que las viviendas no tengan utensilios en desuso que sean criadero del mosquito del dengue.

Las autoridades municipales dieron a conocer que se realizará una intensa campaña contra el dengue, zika y chikungunya, que pueden causar enfermedades que pueden resultar fatales.

La campaña de descacharrización se realizará este próximo miércoles 22 de julio en las comunidades del Epazote, Ahogado, Buena Vista, entre otras localidades.

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Es por ello que se invita a la población para que retiren botellas, latas, cáscaras de coco, trastes y llantas, que son sitios donde puede anidar el mosquito del dengue.

Lo que se busca es que desde temprana hora saquen a la vía pública los recipientes que no sirven, los que se llevará el camión recolector de basura, para trasladarlos al relleno sanitario.