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Habrá extensión de Fenapo en Matehuala

Eventos artísticos y juegos mecánicos gratis

Por Jesús Vázquez

Agosto 21, 2026 03:00 a.m.
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Habrá extensión de Fenapo en Matehuala
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      Matehuala.- Matehuala tendrá una extensión de la Fenapo, donde se presentarán grandes artistas en el Parque Álvaro Obregón (PAO), además de juegos mecánicos gratuitos para chicos y grandes, esta extensión de la Fenapo se llevará a cabo del 21 al 23 de agosto.

      Será en el Parque Álvaro Obregón donde se llevará a cabo los eventos feriales, donde habrá varios artistas. El 21 de agosto se presentará Carácter Norteño; el 22 de agosto, Los Cadetes de Linares, y el 23 de agosto, la Sonora Dinamita y Los Terrícolas. La entrada será gratuita, al igual que los juegos mecánicos para niños, niñas y jóvenes, que estarán disponibles de siete de la tarde a diez de la noche, también se contará con la Luna gigante, que será colocada en el PAO para que la gente pueda acudir a tomarse una fotografía del recuerdo. Se exhorta a las familias matehualenses a que acudan a este magno evento, pues por primera vez Matehuala será extensión de la FENAPO durante tres días.  Cabe hacer mención que esto trae muchos recuerdos a la gente de Matehuala del ayer, de cuando la Feria de Matehuala se realizaba en la Plaza Juárez, también en algunas ocasiones llegó a realizarse en el Parque Álvaro Obregón.

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