Habrá noche mexicana en la plaza principal

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RIOVERDE.- Todo listo para celebrar la Noche Mexicana este próximo 15 de septiembre, se contará con la participación de la Sinfónica Rioverde, además de realizarse otrros eventos patrios. Las autoridades municipales dieron a conocer que se tiene todo listo para llevar a cabo los festejos para conmemorar otro aniversario de la Independencia de México.

Este evento arrancará a partir de las 7 de la noche, con diversas actividades, además de la venta de antojitos mexicanos.

Se contará con la participación de la Banda Sinfónica, además de una pasarela de los trajes típicos, la presentación del Trio Auténticos Rioverdenses.

Para las 10 de la noche el acto cívico, donde participará el Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario.

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El Grito de Independencia y posteriormente el Grupo los Casiques. Se invita a la población en general para que acuda al magno evento.