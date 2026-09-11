Realizan peregrinación del Decanato Pablo VI

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Matehuala.- Con gran alegría, la Diócesis de Matehuala llevó a cabo la peregrinación del Decanato Pablo VI con motivo del Año Jubilar, en la que participaron cientos de feligreses de las diferentes parroquias de los municipios del Altiplano.

El punto de reunión fue el Parque Álvaro Obregón, donde se congregaron los participantes, quienes portaban lonas y carteles con mensajes religiosos, durante el recorrido, los fieles realizaron oraciones y entonaron diversos cánticos religiosos, demostrando su fe y alegría.

La peregrinación avanzó hacia la Catedral de Matehuala, donde los participantes presenciaron la celebración de la santa misa.

Durante la ceremonia se realizó una oración especial por la paz en Matehuala y en todo el Altiplano, además de agradecer la participación de todos los feligreses.

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En esta actividad participaron niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, quienes caminaron unidos como parte de las actividades conmemorativas por el Año Jubilar de la Diócesis de Matehuala.

Al término de la celebración eucarística, los participantes se trasladaron al Centro Vocacional, donde se llevó a cabo una conferencia impartida por Monseñor Mancilla.

Durante las actividades dieron gracias a Dios por todos los frutos y bendiciones recibidos a lo largo de estos XXIX años de caminar de la Diócesis de Matehuala.

Asimismo, los feligreses realizaron una oración especial para pedir que pronto sea designado un nuevo obispo para la Diócesis de Matehuala.