logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Semana de la Moda en Nueva York inicia con fuerte apuesta ética

Fotogalería

Semana de la Moda en Nueva York inicia con fuerte apuesta ética

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Listos eventos de las fiestas patrias

Por Carmen Hernández

Septiembre 11, 2026 03:00 a.m.
A
Listos eventos de las fiestas patrias
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD FERNÁNDEZ.- Todo listo para celebrar las Fiestas Patrias se llevará a cabo la tradicional Callejoneada y quema de toritos. 

      En conferencia de prensa, el director de Desarrollo Rural Refugio Vázquez, el director de Cultura, Alberto Gutiérrez, Yadira Paulín titular de Turismo y el alcalde Rodolfo Loredo Hernández dieron a conocer los pormenores del evento a realizar 15 y 16 de septiembre. 

      Las actividades iniciarán el martes 15 de septiembre, a partir de las 6:30 de la tarde, con la tradicional Callejoneada con un burrito mezcalero y quema de toritos, arrancarán frente al Mercado Municipal.

      Se realizará la quema de 4 toritos, el primero a las 6:30 en el Mercado Municipal, a las 6:45 se realizará la segunda quema en la intersección de las calles Martínez y Moctezuma, a las 7 de la noche será encendido en la calle Morelos y Gómez Farías y para cerrar a las 7:15 se realizará la cuarta quema frente a Palacio Municipal.  

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      A las 8:30 iniciará el festejo del Grito de Independencia, se contará con la participación del Conjunto Agua Azul, Código 487 y Trío Auténtico Rioverdense.

      Para el 16 de septiembre a partir de las 4 de la tarde, una gran charreada y Guerra de Bandas en el Lienzo Charro El Herradero, será totalmente gratuita, estarán participando la Banda Labrador del Jabalí y Banda MR del Refugio, además de una exhibición y competencia charra.

      Se contará con la presentación de la Escaramuza Charra Santa Anita, un espectáculo de caballos bailadores de alta escuela y monta de toros de reparo. 

      Invitan a la población en general para que se una al festejo por el mes patrio y participe en familia.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Tanlajás pide evitar viajes nocturnos; no explica el motivo
      Tanlajás pide evitar viajes nocturnos; no explica el motivo

      Tanlajás pide evitar viajes nocturnos; no explica el motivo

      SLP

      Huasteca Hoy

      El Ayuntamiento asegura que no existe reporte de algún hecho grave y presenta el llamado como una medida preventiva

      Juzgados, fuera de servicio, sin luz
      Juzgados, fuera de servicio, sin luz

      Juzgados, fuera de servicio, sin luz

      SLP

      Redacción

      Tiran bolsa con jeringas usadas en la plaza principal
      Tiran bolsa con jeringas usadas en la plaza principal

      Tiran bolsa con jeringas usadas en la plaza principal

      SLP

      Carmen Hernández

      Campaña de IEEA en beneficio de jóvenes y adultos
      Campaña de IEEA en beneficio de jóvenes y adultos

      Campaña de IEEA en beneficio de jóvenes y adultos

      SLP

      Jesús Vázquez

      Este sábado se llevará a cabo un examen, mediante el cual podrán obtener su certificado