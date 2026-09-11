Listos eventos de las fiestas patrias

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CIUDAD FERNÁNDEZ.- Todo listo para celebrar las Fiestas Patrias se llevará a cabo la tradicional Callejoneada y quema de toritos.

En conferencia de prensa, el director de Desarrollo Rural Refugio Vázquez, el director de Cultura, Alberto Gutiérrez, Yadira Paulín titular de Turismo y el alcalde Rodolfo Loredo Hernández dieron a conocer los pormenores del evento a realizar 15 y 16 de septiembre.

Las actividades iniciarán el martes 15 de septiembre, a partir de las 6:30 de la tarde, con la tradicional Callejoneada con un burrito mezcalero y quema de toritos, arrancarán frente al Mercado Municipal.

Se realizará la quema de 4 toritos, el primero a las 6:30 en el Mercado Municipal, a las 6:45 se realizará la segunda quema en la intersección de las calles Martínez y Moctezuma, a las 7 de la noche será encendido en la calle Morelos y Gómez Farías y para cerrar a las 7:15 se realizará la cuarta quema frente a Palacio Municipal.

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A las 8:30 iniciará el festejo del Grito de Independencia, se contará con la participación del Conjunto Agua Azul, Código 487 y Trío Auténtico Rioverdense.

Para el 16 de septiembre a partir de las 4 de la tarde, una gran charreada y Guerra de Bandas en el Lienzo Charro El Herradero, será totalmente gratuita, estarán participando la Banda Labrador del Jabalí y Banda MR del Refugio, además de una exhibición y competencia charra.

Se contará con la presentación de la Escaramuza Charra Santa Anita, un espectáculo de caballos bailadores de alta escuela y monta de toros de reparo.

Invitan a la población en general para que se una al festejo por el mes patrio y participe en familia.