Realizan simulacro de apoyo por inundación

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CIUDAD VALLES.- Estuvo en Valles la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) para formar parte del simulacro de atención a refugiados que se llevó a cabo en coordinación con autoridades locales.

Nadia Esmeralda Ochoa Limón, la titular de la CEPC, dijo que así como ha sucedido en otros municipios, en Valles estuvieron presentes, junto con Coepris y otras dependencias para llevar a cabo, junto a la dirección de PC Municipal el simulacro en el que recibieron a 17 personas que requerían de ayuda, tras una eventualidad de inundación y de lluvias intensas, dada la temporada pluvial que está por comenzar.

Estas acciones son de orden preventivo y tienen la finalidad de preparar a los servicios municipales afines, así como a las autoridades sobre el desempeño que deben observar, en el caso de una emergencia.