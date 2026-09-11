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Donan útiles a hijos de voluntarios de Cruz Roja

Por Jesús Vázquez

Septiembre 11, 2026 03:00 a.m.
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Donan útiles a hijos de voluntarios de Cruz Roja
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      Matehuala.- La Delegación de Cruz Roja Matehuala llevó a cabo la entrega de útiles escolares a hijos del personal voluntario de la institución, como parte de las acciones de apoyo a las familias de quienes diariamente colaboran en las labores de auxilio y atención a la ciudadanía.

      La entrega fue posible gracias a la solidaridad de papelerías de la ciudad que realizaron donaciones de útiles escolares, contribuyendo de esta manera a que los menores cuenten con parte de los materiales necesarios para el regreso a clases.

      Representantes de la institución destacaron la importancia de este tipo de apoyos, ya que además de beneficiar directamente a los estudiantes, representan un reconocimiento al esfuerzo que realizan los voluntarios de Cruz Roja, quienes brindan su tiempo y conocimientos para atender diferentes situaciones de emergencia en Matehuala y la región.

      Los paquetes de útiles fueron entregados a los hijos del personal voluntario, quienes recibieron con entusiasmo este apoyo que será de gran utilidad durante el presente ciclo escolar. La Delegación de Cruz Roja Matehuala agradeció a todas las personas que hicieron posible esta entrega mediante sus donaciones.

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       y reiteró que el respaldo de la sociedad es fundamental para continuar fortaleciendo las acciones de la institución.

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